Ağrı\'da Okul Güvenliği İçin Denetim

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatı doğrultusunda başlatılan geniş kapsamlı denetimler, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerini de kapsayacak şekilde il geneline yayıldı.

"Güvenli eğitim ortamı" vizyonuyla yapılan denetimlerde Asayiş, Narkotik, Trafik ve Toplum Destekli Polislik şubelerinden oluşan karma ekipler, okul çevrelerinde denetim yapıyor."

Ekipler, denetimler kapsamında sadece okul önleri değil, öğrencilerin vakit geçirebileceği tüm alanları mercek altına alıyor. Okulla ilişiği olmayan ve çevrede şüpheli hareketler sergileyen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Okul yakınlarındaki internet kafeler, oyun salonları, kahvehaneler ve büfeleri inceleyen ekipler, çocuklara tütün mamulleri veya sağlığa zararlı madde satışının önlenmesi için sıkı denetimler uyguluyor.

Okul güzergahında bulunan metruk yapılar, polis ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek bu alanların güvenliği sağlanıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de servis araçlarının rehber personel bulundurup bulundurmadığını, emniyet kemeri kullanımını ve araçların teknik yeterliliğini yerinde denetliyor.

Yaya geçitlerinde ise "önce yaya" kuralı çerçevesinde sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.