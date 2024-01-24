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Ağrı'da otobüs-kamyonet çarpışması: 11 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da otobüs-kamyonet çarpışması: 11 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı\'da otobüs-kamyonet çarpışması: 11 yaralı
24.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:17
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AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Suvar kavşağında meydana geldi. Van'dan gelen Ş.A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta şerit değiştiren M.Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otobüs ve kamyonet, refüjdeki direklere çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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