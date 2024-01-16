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Ağrı'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı

Ağrı'nın Uzunveli köyü yolunda meydana gelen kazada, Tekin Kılıçaslan yönetimindeki otomobil köprünün korkuluklarına çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ağrı\'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı
16.01.2024 - 20:31,
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Ağrı'da otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Uzunveli köyü yolunda, Tekin Kılıçaslan idaresindeki 61 ACU 332 plakalı otomobil, bölgede bulunan bir köprünün korkuluklarına çarptıktan sonra dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ali Kemal Doğan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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