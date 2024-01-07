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Ağrı'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ağrı\'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:12
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Patnos ilçesi istikametine seyir halindeki Mesut Z. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, Tutak ilçesi Oğlaksuyu köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile araçtaki Mert K. ambulansla kaldırıldıkları Tutak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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