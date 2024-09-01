Ağrı\'da PKK/KCK operasyonunda mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik düzenlenen "Ağrı Dağı Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Adem Akatay Operasyonu" kapsamında, bir mağara tespit edildi.
Mağarada, 13 dolu büyük mutfak tüpü, boş küçük tüp, 3 top branda ile 3 top bez kumaş ele geçirildi.
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