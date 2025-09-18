Ağrı\'da şehit yakınları ve gaziler tarihi mekanları gezdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler İshak Paşa Sarayı ve Murat Kanyonu'nu gezdi.

Tutak Kaymakamlığı himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve belediye işbirliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Doğubayazıt ilçesine getirilen şehit aileleri ve gaziler, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret edip, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'nu gezdi.

Programa katılan aileler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Ahmet Coşkun'a teşekkür etti.

Kaymakam Coşkun da şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Bu anlamlı program vesilesiyle, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerin her zaman yanında olduk ve olacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.