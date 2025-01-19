Ağrı\'da Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte dereler buz tuttu.
Yer yer sisin de görüş mesafesini düşürdüğü kentte kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.
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