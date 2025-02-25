Ağrı'da Sokak Hayvanları İçin Toplantı - Son Dakika
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Ağrı'da Sokak Hayvanları İçin Toplantı

Ağrı'da İl Hayvan Koruma Kurulu, sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için toplandı.

25.02.2025 16:45
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Ağrı'da İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında, "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" doğrultusunda İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantının ana gündem maddesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konularındaki yürütülen çalışmalar ve bundan sonra yapılacak adımlar ele alındı. Yapılan görüşmelerde, hayvanların korunmasına yönelik sürdürülen projelerin ve bu alanda alınacak önlemlerin önemi vurgulandı. Ayrıca, ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ağrı'da sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, hayvan dostu bir şehir oluşturma hedefiyle devam edecek çalışmalara zemin hazırladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında sokak hayvanlarının kontrolsüz hareketleri nedeniyle yaşanan saldırıların kamuoyunun en hassas gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Son dönemde, sokak hayvanlarının kontrolsüz hareketleri nedeniyle yaşanan saldırılar kamuoyunun en hassas gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve dezavantajlı bireyler için bu durum ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve hayvanlardan gelebilecek saldırıları önlemek adına bütüncül ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız.

Öncelikli hedefimiz, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önüne geçmek, rehabilitasyon süreçlerini hızlandırmak ve bakımevlerinin kapasitelerini artırarak daha fazla hayvanın güvenli ortamlarda yaşamasını sağlamaktır. Aynı zamanda, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak, risk taşıyan bölgelerde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temin edilmesi noktasında etkin bir yol haritası belirleyeceğiz.

Bilinçlendirme çalışmaları da bu sürecin en önemli ayağıdır. Kamuoyunun, hayvanlara yönelik doğru tutum ve davranışlar konusunda bilgilendirilmesi, saldırganlık riski taşıyan durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin anlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada eğitim programları düzenleyerek hem vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlayacak hem de hayvanlarla sağlıklı bir şekilde bir arada yaşamanın yollarını geliştireceğiz.

Unutulmamalıdır ki, hem insanların güvenliği hem de hayvanların yaşam hakkı korunarak ortak bir çözüm üretmek mümkündür. Tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ederek, bu soruna sürdürülebilir ve etkili çözümler bulacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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