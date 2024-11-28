AĞRI'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. 162 personel, 6 özel hareket ekibinin katıldığı 2 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 16 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı 21 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda 6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 3 tüfek, 3 tabanca, 5 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Ümit OKTAN/ AĞRI,
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 15 Tutuklama - Son Dakika
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