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Ağrı'da yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bir tabanca, 15 mermi, 1160 çocuk kol saati, 5 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Ağrı\'da yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 12:51,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ile Patnos ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığı operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında yapılan kontrollerde, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük sahası içerisinde yapılan başka bir çalışmada da gümrük kaçağı 1160 çocuk kol saati ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Patnos ilçesinde ise yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında, 5 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Doğubeyazıt, Patnos, Ağrı, Güvenlik, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

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