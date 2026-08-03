Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
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Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

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Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli tutuklandı, 105 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ağrı'da uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve tefecilik suçları kapsamında 73 operasyon gerçekleştirildi, 105 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 15 operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Jandarma, emniyet ve Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, 14 kilo 972 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 400 gram eroin, 80 kilogram afyon sakızı ve 981 gram esrar ele geçirildi.

Terör örgütlerine yönelik 39 operasyon gerçekleştirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 19 operasyonda, 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı, 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Mobil göç araçları ile yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen tespit edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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