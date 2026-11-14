Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ağrı'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü, sonbaharda kar altında kalan köylerde kıştan kalma günler yaşanıyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü.

Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerHava DurumuGüncelÇevreYaşamAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:15:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android