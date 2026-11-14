Ağrı\'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründü

Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek rakımlı köyler beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü, sonbaharda kar altında kalan köylerde kıştan kalma günler yaşanıyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan manzaralar dronla görüntülendi.
Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.
Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü.
Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanıyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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