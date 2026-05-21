Ağrı'da Yöresel Lezzet Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Yöresel Lezzet Yarışması

Ağrı\'da Yöresel Lezzet Yarışması
21.05.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği kapsamında aileler yöresel yemek yapma yarışması düzenledi.

Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında mutfağa giren aileler, en iyi yöresel yemeği yapmak için hünerlerini sergiledi.

Valilik koordinasyonunda İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle bölgeye ait yemeklerin tanıtılması ve aileler arasında beraberlik ortamı sağlanması amacıyla "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerden gelen 8 aile, üniversite yerleşkesinde İbrahim Çeçen Vakfınca yaptırılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda yöresel yemeklerini hazırladı.

Vali Önder Bozkurt'un başkanlık ettiği jüri üyelerinin beğenisine sunulan yemeklerden ilk üçe giren ailelere ödül verildi.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yöresel yemekler birbirinden lezzetli olduğunu söyledi.

Mutfaklar ve yemeklerin insanları bir araya getirerek dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını da güçlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemizle birlikte dünyanın farklı noktalarında 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası'na böyle güzel bir yarışmayla katılmak istedik. Yarışmanın kazananı bir araya gelen ailelerimiz ve onların güzel duyguları olacak. Bir sofrada miras kavramıyla onu yaşatacağız."

Programın ardından Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, ailelerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Yöresel Lezzet Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yöresel Lezzet Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.