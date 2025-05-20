Ağrı Dağ Köyleri Çiçeklerle Renklendi

Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.
Mayıs ayının yağışlı geçtiği Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı.
İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü ve çevresindeki bölgeler açan sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle renklendi.
Eşsiz manzaranın ortaya çıktığı dağlar ve bölgede otlayan küçükbaş hayvanlar, dronla görüntülendi.
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