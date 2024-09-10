Ağrı Dağı'na Zorlu Zirve Tırmanışı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na Zorlu Zirve Tırmanışı

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Ağrı Dağı, yaz aylarında tırmanış meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Doğa tutkunları, zorlu bir yolculuğun ardından Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın sevincini yaşıyorlar.

10.09.2024 10:10
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Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış

AĞRI - Zirvesinde 12 ay kar eksik olmayan ve özellikle yaz aylarında tırmanış meraklılarının gözdesi olan Ağrı Dağı, Eylül ayında da ilgi görmeye devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, daha çok yaz ayları olmak üzere yılın her döneminde yerli ve yabancı doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Doğa tutkunları, günlerce süren zorlu yolculuğun ardından günün ilk ışıklarıyla zirveye adım atıyor ve Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın sevincini yaşıyorlar. Bu arada yapılan bir tırmanış esnasında kargalar tarafından kovalanan beyaz güvercini kurtaran dağcıların mutlulukları da gözlerden kaçmadı. Dağcıları yanlarında aldıkları güvercini uygun bir yerde doğaya salacaklarını ifade etti.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yerli ve yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Tırmanış anlarının kaydedildiği görüntülerde dağcıların zor anlar yaşadığı ve zirvedeki mutluluğu görüldü.

Kaynak: İHA

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