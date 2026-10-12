Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metredeki kampta heyelan oldu, dağcılar son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metredeki kampta heyelan oldu, dağcılar son anda kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Dağı\'nda 4 bin 200 metredeki kampta heyelan oldu, dağcılar son anda kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metredeki kampta heyelanda kopan kaya ve taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir dağcı arkadaşlarını bağırarak uyardı, dağcılar alandan uzaklaştı; o anlar cep telefonuyla kaydedildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

AĞRI Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanındayken meydana gelen heyelanda dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağcıların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği olayda, bir kişinin arkadaşlarını bağırarak uyardığı görüldü.

Ağrı Dağı'na bugün zirve tırmanışı yapan dağcılar 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında konaklarken dik yamaçlardan kaya parçaları ve taş kütleleri koptu. Yaşanan tehlikeyi fark eden bir dağcı, kayaların yöneldiği bölgede bulunan arkadaşlarını yüksek sesle bağırarak uyardı. Uyarıyı alan dağcılar, kaya parçalarının ilerlediği alandan hızla uzaklaşarak olası bir faciadan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAYA VE TAŞ KÜTLELERİNDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaydedilen görüntüde tırmanışını sürdüren dağcıların üzerine doğru hızla yuvarlanan kaya ve taş kütleleri görüldü. Dağcıların, üzerlerine gelen kaya parçalarının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar görüntülere yansıdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dağcıların büyük korku yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Ağrı DağıKurtarmaGüncelYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:49:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metredeki kampta heyelan oldu, dağcılar son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei