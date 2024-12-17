Ağrı Dağı'nda Fırtına Engeli

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Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılara kar ve fırtına engeli

AĞRI - Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen Rus ve Ukraynalı dağcılar, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeneliyle geri döndü.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen 19 kişilik Rus ve Ukraynalı dağcı ekibi tırmanış rehberi Cuma Saltik eşliğinde 4 bin 800 rakıma kadar çıktı. Burada tipiye yakalanan dağcılar yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 800 metrede tırmanışlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldılar.