Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. AFAD ve dağcı ekiplerin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor.

21.07.2024 19:07
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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün 5 bin 50 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi, Ağrı Dağı zirvesinde arama çalışmaları sürdürürken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla buz yarığından kurtulmayı başardı.

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp olan 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor. AFAD ve dağcı ekiplerin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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