Ağrı Dağı\'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili oldu

Ağrı Dağı'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı; kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağında yerini kara bıraktı. Zirveden yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar etkili olan kar çevreyi beyaza bürüdü.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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