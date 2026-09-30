Ağrı Dağı'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili oldu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili oldu

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Ağrı Dağı\'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili oldu
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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı; kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağında yerini kara bıraktı. Zirveden yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar etkili olan kar çevreyi beyaza bürüdü.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda sağanak kara dönüştü, mevsimin ilk karı 3 bin metreye kadar etkili oldu - Son Dakika
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