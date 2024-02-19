Ağrı\'daki Balık Gölü ve İshak Paşa Sarayı, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Ağrı'daki yüzeyi buzla kaplı 2241 rakımlı Balık Gölü ve tarihi İshak Paşa Sarayı, ülkenin farklı illerinden kafilelerle gelen fotoğraf ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserler arasında yer alan İshak Paşa Sarayı ile 2241 rakımlı Balık Gölü, Murat Kanyonu ve kaplıcalar gibi çok sayıda tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu kent, kışın farklı bir güzelliğe bürünüyor.
Tur firmaları aracılığıyla kafileler halinde kente gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, ilk olarak dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplanan 2241 rakımlı Balık Gölü'nü ve çevresini geziyor.
Karla kaplı dağlar ve doğal güzellikleri fotoğraflayan doğa tutkunları, daha sonra Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresinde vakit geçiriyor.
Sarayın çevresinde güneşin batışını fotoğraflayan doğa tutkunları, ardından da Diyadin ilçesinde bulunan kaplıca bölgesini geziyor.
İstanbul'dan gelen Fatma Songül Akyüz, AA muhabirine, fotoğraf çekmek ve gezmek için kente geldiklerini söyledi.
Bölgeyi çok beğendiklerini ve istedikleri gibi fotoğraf çektiklerini ifade eden Akyüz, "İshak Paşa Sarayı'nı gezdik. Bugün de Balık Gölü'ndeyiz. Yüzeyi tamamen buz tutan gölde fotoğraf çekiyoruz. Çok güzel bir havası var, herkesi buraya bekliyoruz. Arkadaşlarla buzun üzerindeyiz ve çok keyif aldık." diye konuştu.
"Hayat şartları zor ama fotoğraf açısından çok güzel"
İnci Şolpar ise ilk defa Balık Gölü'ne geldiğini ve manzaradan çok etkilendiğini anlattı.
Fotoğraf çekerken heyecanlandığın dile getiren Şolpar, "Anadolu'nun güzelliklerini yakından görmeye ve tanımaya çalışıyoruz. Bugün göle geldik ve manzaraya bayıldık. Fotoğrafçı olunca herhalde bakış açımız daha güzel oluyor. Hayat şartları zor ama fotoğraf açısından çok güzel." dedi.
Gülşah Kaya da tarihi ve doğal güzellikleri gezerek keyifli vakit geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fotoğraf çekmeye geldik. Bölgenin doğası çok güzel. Buz tutmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüyorum. İlk defa bu kadar yüksek rakımda bir göl görüyorum ve buz tutan gölün üzerindeyim. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Bir daha bahar ayında gelmeyi düşünüyorum."
Tur organizatörü Miralim Gümüş de sık sık bölgeye fotoğraf gezisi düzenlediklerini belirterek, "Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine fotoğraf gezileri düzenliyoruz. İshak Paşa Sarayı'na birçok sefer geldik. Yılda en az 5-6 sefer geliyoruz. Sadece fotoğraf amaçlı geziler düzenliyoruz. Gelen herkes memnun kalıyor ve bir daha gelmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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