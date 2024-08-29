Ağrı'daki köy okulları öğrenciler için onarılıyor

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Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köy okulları, el birliğiyle onarılıp boyatılarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak adına yaz tatilinde okullarda başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor.

Zaman zaman öğretmenlerin de destek verdiği ekipler, okulların içini ve dış cephesini boyayıp zorlu geçen kış mevsimi öncesi kapı, pencere, masa ve sandalyeleri onarıyor.

Ekipler, bahçe duvarlarını onarıp resimlerle cıvıl cıvıl bir ortama dönüştürdükleri okulları, öğrenciler için hazır hale getirmek için yoğun çaba gösteriyor.

El birliğiyle yapılan çalışmaların sona geldiği eğitim yuvalarındaki halılar da ilçe merkezinde ekiplerce yıkanıp kurutulduktan sonra okullara teslim ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, AA muhabirine, yaz ayları boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okulların en iyi şekilde hazır olması için öğretmenlerle ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özmüş, "Yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımızı daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ağırlamak için idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm ekibimizle çalışıyoruz." dedi.

"İlçe merkezinden en uzak köye kadar tüm okullarımız hazır. Öğrencilerimizi bekliyoruz." diyen Özmüş, okullarda onarım, boya, bahçe düzenlemesi, donatım malzemeleri ve temizlikle ilgili önceden tespit ettikleri eksiklikleri tamamlayıp eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yapmak için yoğun bir çaba gösterildiğini anlattı.

El birliğiyle okulları öğrencilere hazırlıyorlar

İlçenin en uzak köylerinden Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu Müdürü Leyla Aslan da okulu güzelleştirmek ve eksikliklerini gidermek için yaptıkları çalışmada sona yaklaştıklarını kaydetti.

Bütün çalışmaların öğrenci odaklı olduğunu dile getiren Alan, "Okulumuzda boyamalar yaptık. Önceki okul müdürümüz okulun dışındaki boyamaları üniversite öğrencileriyle yapmıştı. Bahçeyi düzenleyeceğiz. Parke taşları dizip ağaç dikeceğiz. Öğrenciler sağlıklı bir şekilde bahçede oynasın diye duvarımızı yaptık. Öğrencilerin hayal gücüne hitap edebilmek için okulumuzu rengarenk şekilde boyadık." ifadelerini kullandı.

Yapılı Köyü İlkokulu Müdürü Figen Çankaya da çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için onarım çalışması yaptıklarını söyledi.

Okulun fiziki koşullarını iyileştirmeye başladıklarını işaret eden Çankaya, şöyle konuştu:

"Okulun boyasından parke taşlarına kadar elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya başladık. Yapmaya da devam ediyoruz. Okulun içini boyadık. Sınıfın içine halılar serdik. Bu şekilde daha temiz ve düzenli bir sınıf ortamı oluşturduk. Bize yardımını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Özmüş ve köy halkına teşekkür ediyorum."