Ağrı Doğubayazıt'ta ev çöktü, enkazdan çıkarılan kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ağrı Doğubayazıt'ta ev çöktü, enkazdan çıkarılan kişi hastanede tedavi altına alındı

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Ağrı Doğubayazıt\'ta ev çöktü, enkazdan çıkarılan kişi hastanede tedavi altına alındı
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Ağrı Doğubayazıt'ta Buyuretti köyünde saat 10.30 sıralarında çöken evin enkazında kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kurtarma anları itfaiyenin kask kamerasına yansıdı; çökme sebebi için inceleme başlatıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde çöken evin enkazı altında kalan kişi, ekipler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla bu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARMA ANLARI KASK KAMERASINDA

Bu arada, yaralının kurtarılma anı itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin zamanla yarışı yer aldı.

Ekipler, evin çökmesinin sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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