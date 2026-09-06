Ağrı Doğubayazıt\'ta otomobil yüklü TIR\'da çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil taşıyan TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gürbulak TIR Parkı mevkisinde sıra bekleyen ve çok sayıda otomobil yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın iki katlı taşıma bölümündeki araçların çevresini yoğun duman kaplarken, Doğubayazıt itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında araçların birbirine yakın olması nedeniyle ekipler, alevlerin diğer otomobillere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Çevredekilerin de itfaiye ekiplerine hortum taşınma sırasında yardım ettiği görüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve TIR'da bulunan otomobillerde oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.