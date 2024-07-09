Ağrı, Doğubayazıt ve Kars'ta Sel Felaketi - Son Dakika
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Ağrı, Doğubayazıt ve Kars'ta Sel Felaketi

Ağrı, Doğubayazıt ve Kars\'ta Sel Felaketi

Ağrı'nın Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçeleri ile Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı köylerdeki ev, ahır ve yollarda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü. Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde sel meydana gelirken, Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutak köyünde ahırların duvarları çöktü ve evlerdeki eşyalar zarar gördü. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde ise tarım arazileri sel nedeniyle zarar gördü. Bölgede sağanak yağışlar devam ediyor.

09.07.2024 23:31
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Ağrı'nın Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçeleri ile Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı köylerdeki ev, ahır ve yollarda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.

Ağrı'da bir süredir devam eden sağanakta, Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde sel meydana geldi.

Selde yollar ve bazı araçlar hasar gördü, bazı hayvanlar telef oldu ve bir otomobil suya kapılarak sürüklendi. Otomobilin sürüklenmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köyde çalışma başlattı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutak köyünde de sel, bazı ahırların duvarlarının çökmesine ve evlerdeki eşyaların zarar görmesine neden oldu.

Kaymakamlık ve Kızılay ekipleri köye gelerek incelemelerde bulundu.

Kars

Kars'ta da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı, Doğubayazıt ve Kars'ta Sel Felaketi - Son Dakika

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