Ağrı İlk Karla Beyaza Büründü

Ağrı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
AĞRI - Ağrı'da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.
Ağrı'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Araçlarının üzerinin karla kaplandığı kentte sürücüler zor anlar yaşarken, beyaza boyanan ağaçlar ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Kar yağışının aralıklar devam etmesi bekleniyor.
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