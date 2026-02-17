Ağrı\'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor

Ağrı, zorlu kış koşulları ve karla kaplı doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği ve önceki yıllara göre kar kalınlığının 1 metreden fazla olduğu Ağrı'da, tarihi ve doğal güzellikler beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere yılın her mevsimi ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen kent, kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Yurdun farklı illerinden kente gelen fotoğraf tutkunları, Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu ve jeotermal alanda yerin altından çıkan sıcak suyun bulunduğu kaplıca alanını gezerek bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflıyor.

Bursa, İstanbul, Mersin gibi illerden grup halinde kente gelen fotoğraf tutkunları, kış koşullarının yaşamı zorlaştırdığı köylerde kar üstünde hayvanlarını besleyen vatandaşları da kadrajlarına yansıtıyor.

"Doğu'ya hayran kaldık"

İstanbul'dan gelen rehber Miralim Gümüş, AA muhabirine, yıllardır fotoğraf çekimlerine yönelik tur düzenlediğini söyledi.

Kış mevsimlerinde Ağrı'ya geldiklerini belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok güzel kar vardı, Doğu'ya hayran kaldık, buraları çok seviyoruz. Kısmet olursa seneye de geleceğiz. Türkiye'nin her yerinden turlarımıza katılanlar oluyor. Gelen herkes memnun kalıyor çünkü buradan fotoğraflarla dönüyorlar. İshak Paşa Sarayı ve Diyadin Kaplıcaları'na gittik, köylerde küçükbaş hayvancılıkla ilgili fotoğraflar çektik."

"Muhteşem bir görüntü var"

Bursa'dan gelen Funda Sarpel ise ülkenin güzelliklerini görmek ve fotoğraflamak için gezdiğini anlattı.

Doğadan ve kaplıcalardan çok etkilendiğini dile getiren Sarpel, şunları kaydetti:

"Burada çetin kış koşulları var. Diyadin Kaplıcaları'nda muhteşem görüntü var. Bu doğal güzelliğin saklı kalmasını istemediğim için gittiğim her yerde tanıtma arzusu içerisindeyim. Kaplıca suyu turkuaz rengiyle muhteşem güzellik sunuyor, su çok sıcak, kar altında bu sıcaklığı hissetmek bambaşka duygu."

Nihal Araptarlı da ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, "İstanbul'da yıllardan beri iyi kar göremiyoruz. Burada kara doyduk, her yer kar, kar yağışını izlemek ayrıca güzel. Köylerde çiftçilerin hayvanlarını beslemesiyle ilgili muhteşem fotoğraflar çektik." dedi.