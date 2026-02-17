Ağrı'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor

Ağrı\'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor
17.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, zorlu kış koşulları ve karla kaplı doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Ağrı, zorlu kış koşulları ve karla kaplı doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği ve önceki yıllara göre kar kalınlığının 1 metreden fazla olduğu Ağrı'da, tarihi ve doğal güzellikler beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere yılın her mevsimi ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen kent, kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Yurdun farklı illerinden kente gelen fotoğraf tutkunları, Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu ve jeotermal alanda yerin altından çıkan sıcak suyun bulunduğu kaplıca alanını gezerek bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflıyor.

Bursa, İstanbul, Mersin gibi illerden grup halinde kente gelen fotoğraf tutkunları, kış koşullarının yaşamı zorlaştırdığı köylerde kar üstünde hayvanlarını besleyen vatandaşları da kadrajlarına yansıtıyor.

"Doğu'ya hayran kaldık"

İstanbul'dan gelen rehber Miralim Gümüş, AA muhabirine, yıllardır fotoğraf çekimlerine yönelik tur düzenlediğini söyledi.

Kış mevsimlerinde Ağrı'ya geldiklerini belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok güzel kar vardı, Doğu'ya hayran kaldık, buraları çok seviyoruz. Kısmet olursa seneye de geleceğiz. Türkiye'nin her yerinden turlarımıza katılanlar oluyor. Gelen herkes memnun kalıyor çünkü buradan fotoğraflarla dönüyorlar. İshak Paşa Sarayı ve Diyadin Kaplıcaları'na gittik, köylerde küçükbaş hayvancılıkla ilgili fotoğraflar çektik."

"Muhteşem bir görüntü var"

Bursa'dan gelen Funda Sarpel ise ülkenin güzelliklerini görmek ve fotoğraflamak için gezdiğini anlattı.

Doğadan ve kaplıcalardan çok etkilendiğini dile getiren Sarpel, şunları kaydetti:

"Burada çetin kış koşulları var. Diyadin Kaplıcaları'nda muhteşem görüntü var. Bu doğal güzelliğin saklı kalmasını istemediğim için gittiğim her yerde tanıtma arzusu içerisindeyim. Kaplıca suyu turkuaz rengiyle muhteşem güzellik sunuyor, su çok sıcak, kar altında bu sıcaklığı hissetmek bambaşka duygu."

Nihal Araptarlı da ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, "İstanbul'da yıllardan beri iyi kar göremiyoruz. Burada kara doyduk, her yer kar, kar yağışını izlemek ayrıca güzel. Köylerde çiftçilerin hayvanlarını beslemesiyle ilgili muhteşem fotoğraflar çektik." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:59:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'nın Kış Güzellikleri Fotoğrafçılara İlham Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.