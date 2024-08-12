Ağrı'nın tescilli Geven Balından 400 ton verim hedefleniyor - Son Dakika
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Ağrı'nın tescilli Geven Balından 400 ton verim hedefleniyor

Ağrı'nın coğrafi işaret tescili almış olan Geven Balı hasadı ile, bu yıl 400 ton verim hedefleniyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç, arıcılarla bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi.

12.08.2024 16:01
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Ağrı'nın tescilli Geven Balından 400 ton verim hedefleniyor

AĞRI - Ağrı'nın coğrafi işaret tescili almış olan ve lezzetiyle sofraları süsleyen Geven Balı hasadı ile, bu yıl 400 ton verim hedefleniyor.

Ağrı'nın 2022 yılında coğrafi işaret tescili almış olan Geven Balı hasadına katılmak için merkeze bağlı Murat Bucağı köyüne giden Ağrı Valisi Mustafa Koç, arıcılarla bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi. 2024 yılı itibarıyla il sınırları içerisinde Arıcı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 300 yerli arıcı ve 250 gezginci arıcı olmak üzere toplam 550 arıcı ve yaklaşık 70.000 arılı kovanın kayıt altına alındığını ve bu yılki üretim sezonunda, yaklaşık 400 ton bal hasadı hedeflediklerini söyleyen Vali Koç, arıcıların talep ve sorunlarını dinledi.

Ağrı'nın zengin bitki florasına dikkat çeken Vali Koç, "İlimiz dağların eteklerinde, vadilerin serin ikliminde yetişen zengin bitki florası ve kendine has güzellikleriyle, bal ve arı ürünleri konusunda büyük potansiyele sahip. Benzersiz bir flora zenginliğine sahip şehrimiz, arıcılığa elverişli coğrafyası ile arılarımız için eşsiz bir besin kaynağı sunmakta ve bu bitkilerden elde edilen bal, kalite ve lezzet açısından ülkemizin dört bir yanında haklı bir üne kavuşmuştur." şeklinde konuştu.

Ağrı'da arıcılığın bölge ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, "Bu bereketli topraklarda arıcılık sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürümüzün, doğamızın ve insanımızın özünü yansıtan kadim bir uğraş olmuştur. Ülkemizin dört bir yanında kalitesiyle tanınan Ağrı Geven Balı, bölge halkının emeği ve doğanın cömertliği ile üretilmekte, sofralarımıza doğallığıyla gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Arıcılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Vali Koç, "İlimizde arıcılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlemekte, arıcılara teknik destek sağlanmakta ve modern arıcılık tekniklerinin yaygınlaştırılması için projeler hayata geçirmekteyiz." dedi.

Ağrı Geven Balı'nın markalaşma sürecine de değinen Vali Koç, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 2018 yılında başlattığı çalışmalar meyvesini vermiş ve 2022 yılında Ağrı Geven Balı, Coğrafi İşaret Tescili alarak kalitesini ve özgünlüğünü resmen tescillemiştir. Bu önemli adım, ilimizde üretilen balın tanınırlığını artırarak, yerel üreticilerimize ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilme imkanı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

2024 yılı itibarıyla Arıcı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 550 arıcı ve 70.000 arılı kovan bulunduğunu ifade eden Vali Koç, bu yılki üretim sezonunda yaklaşık 400 ton bal hasadı hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca, "Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin" projesi kapsamında 100 arıcıya 750.000 TL bütçe ayrıldığını ve arıcılık ekipmanları dağıtıldığını dile getiren Vali Koç, Ağrı Geven Balı'nın marka değerini artırmaya yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ağrı Geven Balı'nın tanıtımını sağlamak ve arıcılığın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Ağrı Geven Balı Festivali'nin bu yıl 7. kez gerçekleştirileceğini duyuran Vali Koç, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Vali Koç, açıklamasının sonunda arıcılara teşekkür ederek, 2024 yılı üretim sezonunun verimli ve bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'nın tescilli Geven Balından 400 ton verim hedefleniyor - Son Dakika

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