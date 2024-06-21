Ağrı'nın volkanik platolarındaki menderesler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı'nın volkanik platolarındaki menderesler böyle görüntülendi

Ağrı Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'nda bulunan volkanik platolar üzerindeki menderesler, otlanan hayvanlar ve yemyeşil doğasıyla muhteşem manzaralar sunuyor. Yüksek dağların arasındaki vadilerden kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, zengin bitki örtüsüyle Bahar ve Sonbahar aylarında renk cümbüşü oluşturuyor. Ağrı'nın Sinek Yaylası, yılın 6 ayı binlerce hayvan sürüsüne ev sahipliği yaparken, mendereslerin havadan çekilen görüntüleri ise büyüleyici.

21.06.2024 09:35
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Ağrı'nın volkanik platolarındaki menderesler böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki menderesler, otlanan küçükbaş hayvanlar ve yemyeşil doğasıyla muhteşem manzaralar sunuyor.

2 bin 400 rakımda bulunan ve Taşlıçay ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası, zengin kaynak suları ve bitki örtüsüyle her yıl çok sayıda hayvanı ve göçeri ağırlıyor.

Bu yıl yağan yağmurlarla su seviyesinin arttığı yaylalarda da, menderesler doldu taştı.

Yüksek dağların arasındaki vadilerden kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda yılın 6 ayı küçük ve büyükbaş binlerce hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

Yemyeşil doğası ve yüksek dağlarında otlayan hayvanlar ve menderesler drone ile havadan ile görüntülendi.

İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan mendereslerin muhteşem görüntüleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA

Taşlıçay, Ağrı, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'nın volkanik platolarındaki menderesler böyle görüntülendi - Son Dakika

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