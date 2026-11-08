Ağrı'nın yüksek kesimleri iki gündür aralıklarla yağan karla beyaz örtüye kavuştu

Ağrı'nın yüksek kesimleri iki gündür aralıklarla yağan karla beyaz örtüye kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Ağrı ile Tutak arasındaki karlı dağlar dronla görüntülenirken Kars'ta da yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı tarım arazileri ve köyleri beyaza bürüdü.
Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ağrı ile Tutak ilçesi arasındaki karlı dağlar, dronla görüntülendi.
Kars
Kars'ta da kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürdü.
Kar yağışıyla tarım arazileri ve köyler beyaza büründü.
Kaynak: AA
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