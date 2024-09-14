Ağrı Ovası'nda Ayçiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ağrı Ovası'nda Ayçiçeği Hasadı Başladı

Ağrı Ovası\'nda Ayçiçeği Hasadı Başladı

Ağrı Ovası'ndaki çerezlik ayçiçekleri, mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

14.09.2024 11:48
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Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Devlet desteğiyle bitkisel ürünlerde üretim çeşitliliğinin giderek arttığı kentte, zengin su kaynakları ve havaların serin olmasından dolayı ayçiçeği üretimi de giderek yaygınlaşıyor.

Büyük bir bölümü Kahramanmaraş'tan gelen çiftçilerce 34 bin dekarlık alanda ekilen çerezlik ayçiçeği, yaz boyunca sulandı, bakımları yapıldı ve artık olgunlaştı.

Bu yıl da Şanlıurfa'dan gelerek tarlaların yakınına çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, ayçiçeği hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde binlerce dönümlük tarlalarda mesailerine başlayan, aralarında kadınların da olduğu işçiler, oraklarla kestikleri ayçiçeklerini bir süre kurumaya bıraktıktan sonra biçerdövere atıyor.

Gün boyu çalışan işçilerin yemekleri de ailelerinin diğer bireyleri tarafından yakılan ateş üzerinde hazırlanıyor.

Yaklaşık 1 ay daha sürecek hasattan elde edilecek tonlarca çerezlik ay çekirdeği, biçerdöverden traktör römorkuna boşaltılıp brandalar üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor.

Güneşin altında bekletilip kurutulan çekirdekler, çuvallara doldurulup tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Çiftçi Selim Tanrıverdi, AA muhabirine, 2 bin dekarda ayçiçeği üretimi yaptıklarını söyledi.

Ağrı'da 14 yıldır ayçiçeği ürettiğini belirten Tanrıverdi, "Üretim güzel gidiyor. Hasada yeni başladık. Topladığımız ayçiçeklerini biçerdövere attıktan sonra çekirdekleri harmanda kurutup sonrasında Kahramanmaraş'a götürüyoruz. Çok zor bir meslek, çocuk yetiştirmek gibi bir iş." dedi.

Tanrıverdi, Ağrı'nın hem sulama imkanı hem de hava şartları nedeniyle bu ürün için elverişli olduğunu belirtti.

"Ele muhtaç olmayalım diye gelip çalışıyoruz"

Şanlıurfalı mevsimlik işçisi Mustafa Kaya, aileler halinde 30 kişi geldiklerini ve tarlalarda çalıştıklarını anlattı.

Yaz aylarında aynı tarlalarda 1 ay çapa yaptıklarını ifade eden Kaya, "Daha sonrasında kayısıda çalışmak için Malatya'ya gittik. Oradan da Şanlıurfa'da fıstık işinde çalıştık. Bu seneki son durağımız Ağrı. Ailece burada çadırlarda kalıyoruz. Hava serin. Daha 1 ay burada çalışacağız. Ele muhtaç olmayalım diye gelip çalışıyoruz, biz emekçiyiz." diye konuştu.

Yılladır tarlalarda çalıştığını dile getiren İslim Kaya, "Zordur, mecburen çalışıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz ve muhtaç olmak her şeyden daha zordur." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 yıldır farklı illere giderek tarlalarda çalıştıklarını anlatan Ferhat Kaya, ekmek peşinde koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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