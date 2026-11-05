Ağrı Taşlıçay'da Derecek Yaylası'ndaki menderesler sonbaharda dronla görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Taşlıçay'da Derecek Yaylası'ndaki menderesler sonbaharda dronla görüntülendi

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Ağrı Taşlıçay\'da Derecek Yaylası\'ndaki menderesler sonbaharda dronla görüntülendi
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki menderesler, sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi. İlçenin kuzeyindeki menderesler her mevsim ilgi görürken, yaz boyunca hayvancılıkla geçinen göçer ailelere de ev sahipliği yapıyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki menderesler, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

İlçenin kuzeyinde zengin bitki örtüsüne sahip Derecek Yaylası ve Balık Gölü çevresinde kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, her mevsim ilgi görüyor.

İlkbaharda eriyen kar sularıyla beslenen volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler, yaz mevsimi boyunca geçimini hayvancılıkla sağlayan göçer ailelere ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve kilometrelerce uzunluğa sahip menderesler, ovada kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Kışın kar altında kalan, ilkbaharda da rengarenk çiçeklerin açtığı mendereslerin çevresindeki otlar da sonbaharda kurumaya başladı.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı Taşlıçay'da Derecek Yaylası'ndaki menderesler sonbaharda dronla görüntülendi - Son Dakika
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