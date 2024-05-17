Ağrı Üniversitesi öğrencileri, müzik materyalleriyle çocuklara destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Üniversitesi öğrencileri, müzik materyalleriyle çocuklara destek oldu

Ağrı Üniversitesi öğrencileri, müzik materyalleriyle çocuklara destek oldu

Ağrı'da bulunan İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, müziğin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi amacıyla özel okulda eğitim gören çocuklara müzik materyalleri hediye etti. Proje kapsamında geliştirilen oyunlu müzik materyalleri, Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere sunuldu. Okul müdürü ve diğer yetkililer, öğrencilere teşekkür etti ve çocukların müziği eğlenerek öğreneceğini belirtti.

17.05.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da üniversite öğrencileri, müziğin hem eğlenceli bir metotla hem de eğitici oyunlarla öğretilmesi amacıyla özel okulda eğitim gören çocuklara çeşitli materyaller hediye etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Ünüversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emre Yüceland, okul öncesi eğitimi 2. sınıf öğrencileriyle "Müzik Materyalleri Projesi"ni hayat geçirdi.

Yüceland ve öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında geliştirilen oyunlu müzik materyallerini Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere hediye etti.

Okul müdürü Kıyas Keskin, hediyelerinden dolayı, Yücaland ve öğrencilere teşekkür etti.

Çocuklar müziği eğlenerek öğrenecek

Öğretim üyesi Yüceland, gazetecilere, öğrencilerle projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Okuldaki çocukların oyunlarla keyifli vakit geçireceğini belirten Yüceland, şunları kaydetti:

"Bizim ana düşüncemiz, müziği, müziğin notalarını çocuklarımıza en kolay şekilde öğretmekti. Bu doğrultuda çok güzel materyaller geliştirdik. Çocukların hem eğlenerek hem de takım oyununda şarkıları ve notaları öğrenmeleri bizim ana görevimizdi. Sanıyorum başardık. Bu hafta Engelliler Haftası olduğu için çok manalı bir hediye olduğunu düşünüyorum."

Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ile Engelliler Haftası dolayısıyla aynı okulu ziyaret etti.

Koç, okulda yapılan etkinlikleri izleyip özel öğrencilerle vakit geçirdi.

Doğubayazıt ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, özel çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlik ve gösterileri izledi.

Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Ağrı, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Üniversitesi öğrencileri, müzik materyalleriyle çocuklara destek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:51. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Üniversitesi öğrencileri, müzik materyalleriyle çocuklara destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement