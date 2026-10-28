Ağrı ve Ardahan'da etkili olan sis, Eleşkirt yolunda görüş mesafesini düşürdü

Ağrı ve Ardahan'da etkili olan sis, Eleşkirt yolunda görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da gece başlayan sağanak sabaha doğru yerini sise bırakırken sis, Eleşkirt kara yolunda görüş mesafesini düşürdü ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan'da da kent merkezini kaplayan sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi, bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.
Ağrı ve Ardahan'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Sis nedeniyle Ağrı ile Eleşkirt arasındaki kara yolunda görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ağrı Ovası'nın büyük bir kısmını kaplayan sis bulutu, köylerde güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Sisle kaplanan köyler ve dağlar dronla görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da da kent merkezini kaplayan sis, sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Kaynak: AA
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