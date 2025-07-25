Ağrı'ya Yeni Turizm Lisesi ve Oteli - Son Dakika
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Ağrı'ya Yeni Turizm Lisesi ve Oteli

25.07.2025 14:26
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İbrahim Çeçen, Ağrı'da Turizm Meslek Lisesi ve uygulama oteli inşa ederek eğitim ve ekonomi hedefliyor.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde inşa edecekleri Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ile hem eğitimde niteliği artırmayı hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki IC Vakfı'nda yapılan programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çeçen, 1986 yılından bu yana Ağrılı ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs vermeye başladıklarını söyledi.

IC Vakfı üzerinden bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye burs verdiklerini, bunu menfaat gözetmeksizin Allah rızası için yaptıklarını belirten Çeçen, "Yarım asrı aşan iş hayatım boyunca çok sayıda projeye imza attım. Ancak en büyük gurur kaynağım, içinde bulunduğumuz bu üniversite oldu. Bu topraklardan aldığımızı yine bu topraklara kazandırmak ilkesiyle eğitimi her zaman önceliklendirdim." dedi.

Ağrı'ya duyduğu vefa duygusuyla hareket ettiğini dile getiren Çeçen, iş hayatı boyunca çok önemli projelere imza attığını ancak en büyük servetinin Ağrı'ya yaptığı üniversite olduğunu vurguladı.

Doğubayazıt'ta inşa edilecek Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ile hem eğitimde niteliği artırmayı hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Çeçen, şunları kaydetti:

"Doğubayazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli, devletimize bağışlayacağımız 12. kalıcı eserimiz olacak. Öğrencilerimizin mesleki donanımlarını sahada pekiştirebileceği bu okul ve tesis, aynı zamanda bölgedeki turizm altyapısına da katkı sunacak. 544 öğrenci kapasiteli Turizm Meslek Lisesi, her biri 34'er öğrenci kapasitesine sahip toplam 16 modern derslikle eğitim verecek. Okulda ayrıca yabancı dil, bilgisayar, fen (fizik-kimya- biyoloji) laboratuvarları, görsel sanatlar, müzik, animasyon drama-tasarım ve beceri atölyelerinin yanı sıra konaklama, resepsiyon, servis ve mutfak gibi mesleki uygulamalara özel derslikler de bulunacak. Uygulama oteli ise toplam 100 yatağa ek olarak, bir engelli odası ve iki süit oda ile hizmet verecek."

Kaynak: AA

Meslek Lisesi, İbrahim Çeçen, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'ya Yeni Turizm Lisesi ve Oteli - Son Dakika

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