Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Dünya Yetim Günü nedeniyle iftar programı düzenledi.
Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü işbirliğiyle yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenledi. İl protokolünün de katıldığı programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Bugün hem yavrularımız hem de onların aileleriyle iftar sofralarımızı paylaşmak için buradayız. Yavrularımız bizim her şeyimiz. Türk milletinin ve Türk devletinin olduğu her dönemde hiçbir yerde hiçkimse yetim olmamıştır. İnşallah bizde birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlü olduğumuz zaman yine aynı misyon ile dünyanın hiçbir yerinde bırakın kendi evlatlarlarımızı, dünyanın neresinde olursa olsun hiçkimse kendini yalnız hissetmesin" ifadelerine yer verdi.
Bağışçıların destekleriyle düzenlenen programda yetimleri unutmadıklarını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ise, bayramda da kendileri için hediyelerinin olacağını belirterek, "Bizler Kızılay olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da yetim çocuklarımızın her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İlimizde yapmış olduğumuz çalışmaların yanısıra yetimlere her zaman apayrı bir önem ve özen gösteriyoruz" dedi. - AĞRI
Son Dakika › Güncel › Ağrılı yetimler Kızılay'ın iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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