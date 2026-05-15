Agroayvalık 2026, Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı

(BALIKESİR)- Kuzey Ege'nin ilk ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan AGROAYVALIK 2026 Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Ayvalık'ta düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuarla eş zamanlı gerçekleştirilen Zeytin Üretim Zirvesi'nde ise sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

AGROAYVALIK 2026 Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar ile eş zamanlı düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi ise sektörün en önemli buluşma platformlarından biri oldu. 15-18 Mayıs günleri arasında düzenlenen organizasyonun açılış törenine siyasetçiler, belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler, üreticiler ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

FUAR, BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Açılışta konuşan Kare Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er, Kuzey Ege'de düzenlenen ilk ihtisas fuarını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Fuarda tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı bulacağını belirten Er, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Çanakkale'den çok sayıda heyetin fuarı ziyaret edeceğini ifade etti. Eş zamanlı düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi'nin de üretici, akademisyen ve ihracatçıları bir araya getirerek sektörün ihtiyaçlarının konuşulacağı önemli bir platform olacağını dile getiren Er, AGROAYVALIK'ın gelecek yıllarda da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ise konuşmasında Altınova'nın tarım açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeye "Altınova" adını verdiğini hatırlatan Uçar, toprakların modern tarım teknikleriyle daha ileri taşınması gerektiğini söyledi. Tarım ve hayvancılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda milli bağımsızlık ve gıda güvenliği açısından stratejik bir alan olduğunu belirten Uçar, teknoloji, markalaşma ve sürdürülebilir üretim vurgusu yaptı. Uçar ayrıca fuarların kent ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek, fuar turizminin Ayvalık'ın marka değerini artıracağını ifade etti.

"İLÇENİN KİMLİĞİNİ YANSITIYOR"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de kentin tarih boyunca üretimle anılan özel bir kent olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılığın yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültür ve yaşam biçimi olduğunu belirten Ergin, zeytin ve zeytinyağının ilçenin kimliğini yansıttığını ifade etti. İklim krizi ve artan maliyetler nedeniyle tarımda yeni teknolojilerin önem kazandığını vurgulayan Ergin, AGROAYVALIK 2026'nın sektör temsilcileriyle üreticileri buluşturarak önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise konuşmasında tarım ve hayvancılığın siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, üretimin milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin tarım ve zeytincilik potansiyeline rağmen üreticinin artan maliyetlerle mücadele ettiğini dile getiren Çömez, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tarım sektörünün stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Çömez, AGROAYVALIK'ın bölge ekonomisine ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

156 FİRMA KATILDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi ve katılımcı stantları ziyaret edildi. Altınova Kapalı Pazaryeri'nin 8 bin 600 metrekarelik alanında düzenlenen fuarda 156 firma ve firma temsilciliği yer aldı. Fuarda yeni nesil traktörler, tarım makineleri, akıllı sulama sistemleri, dijital tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, yem teknolojileri, sera çözümleri ve yenilenebilir enerji uygulamaları yoğun ilgi gördü.

AGROAYVALIK 2026'yı farklı kılan en önemli unsur ise aynı çatı altında düzenlenen oldu. Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) Başkanı İsmail Uğural koordinasyonunda gerçekleştirilen Zeytin Üretim Zirvesi'nde üretimden ihracata, coğrafi işaretten lisanslı depoculuğa kadar sektörün kritik başlıkları ele alınıyor. Yerel yönetimlerin tarım politikaları, üreticilerin maliyet sorunları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kadın üreticilerin kırsal kalkınmadaki rolü gibi konuların masaya yatırıldığı zirvenin, sektör adına önemli çözüm önerileri ve iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.