Ağustos'ta Ekonomi Verileri Açıklanacak - Son Dakika
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Ağustos'ta Ekonomi Verileri Açıklanacak

30.07.2025 11:28
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Ağustos, Türkiye ekonomisi için yoğun veri gündemine sahne olacak; enflasyon ve büyüme verileri bekleniyor.

Türkiye'nin ekonomi ajandası bir yandan enflasyon ve büyüme ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin çeşitli verilere odaklanırken diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye ağustosta yoğun veri gündemine sahne olacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ağustos'ta Samsun'da düzenleyeceği toplantıda temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaşmıştı. Bolat da veriye ilişkin, "Yüzde 8'lik artış son bir yılın en yüksek aylık artış oranı olarak tarihe geçti." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçmişti.

Kurum, 6 Ağustos'ta 2025'e dair bütçeden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara yönelik bültenini yayımlayacak.

Hazirana ilişkin sanayi üretim endeksi ise 11 Ağustos'ta açıklanacak. Endeks mayısta yıllık bazda yüzde 4,9, aylık bazda yüzde 3,1 artış kaydetmişti. Kurum, aynı gün haziran ayı inşaat maliyet endeksini de duyuracak.

Dış ticaret, ticaret satış hacim ve ciro endekslerinin haziran ayına ilişkin değerleri ise 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

Gözler ödemeler dengesi verilerinde

TCMB, 12 Ağustos'ta haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Mayısta cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

TÜİK, 13 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak. Ocak-haziran döneminde 691 bin 893 konut satılmıştı.

Kurum 14 Ağustos'ta temmuza ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri 15 Ağustos'ta duyurulacak. Ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 15 milyon 883 bin 683 kişiye ulaşmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuza ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 15 Ağustos'ta açıklayacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira olmuştu. Bütçede haziranda 330 milyar 176 milyon lira, ocak-haziran döneminde 980 milyar 478 milyon lira açık hesaplanmıştı.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler belli olacak

TÜİK, 19 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

Kurum 20 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endekslerini açıklayacak.

Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi ayın 21'inde ilan edilecek. Temmuzda tüketici güven endeksi 83,5 olmuştu.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile yapı izin istatistikleri 22 Ağustos'ta paylaşılacak.

TÜİK, 25 Ağustos'ta ise söz konusu aya ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

Kurum, temmuza ilişkin iş gücü istatistiklerini 29 Ağustos'ta açıklayacak.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi de 1 Eylül'de belli olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından duyurulacak.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Yılın üçüncü Enflasyon Raporu açıklanacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan da 14 Ağustos'ta bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyon Raporu'nda yer alacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu tanıtımında "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminimizi de koruduk." ifadelerini kullanmıştı.

Memurların gözü toplu sözleşme görüşmelerinde

Kamu çalışanlarına yönelik 2026-2027 yıllarını kapsayan "8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" de ağustosta yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelere ilişkin, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Piyasalar küresel gerilimleri yakından takip edecek

Veri gündeminin yanı sıra piyasaların gözü bir yandan da küresel gelişmelerde olacak. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda iki ülke arasındaki müzakerelere İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Bu gelişmeler ve ABD'nin dünya ticaretini etkileyen tarifelerle ilgili yeni kararlarının da piyasanın yönünü belirlemede etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağustos'ta Ekonomi Verileri Açıklanacak - Son Dakika

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