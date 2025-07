Ağustosta TRT 2'de Farklı Filmler!

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de ağustos ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları ekrana getiren TRT 2, ağustosta her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

Ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde yayınlanacak filmler ise şöyle:

1 Ağustos "Vurgun (Narcosis)"

2 Ağustos? "Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor of Green Tea Over Rice)"

3 Ağustos? "Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty)"

4 Ağustos? ?"Kutup (Arctic)"

5 Ağustos? "Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)"

6 Ağustos? ?"Tornavida (Mafak)"

7 Ağustos? ?"Derin Kuyu (Shynyraw)"

8 Ağustos? "Pinokyo (Pinocchio)"

9 Ağustos? ?"Percy"

10 Ağustos? "Cadı Avcıları (Zlogonje)"

11 Ağustos? "Yaşamak (Living)"

12 Ağustos "Tyson'ın Koşusu (Tyson's Run)"

13 Ağustos? "Gagarin: Uzayda İlk Kez (Gagarin. Pervyy v Kosmose)"

14 Ağustos? "?Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol)"

15 Ağustos? "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (Mandela: Long Walk to Freedom)"

16 Ağustos "Sica"

17 Ağustos? "Şeflerin Aşkı (La Passion de Dodin Bouffant)"

18 Ağustos? ?"Carmen"

19 Ağustos? ?"Komşuluk Halleri (Deset u Pola)"

20 Ağustos? ?"Susuzluk (Jajda)"

21 Ağustos? ?"Elveda Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin)"

22 Ağustos? ?"Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Dobar Dan Za Posao)"

23 Ağustos? "Lara"

24 Ağustos? "Sorgu (Reality)"

25 Ağustos? ? "Malcolm X"

26 Ağustos? "Başyapıtım (Mi Obra Maestra)"

27 Ağustos? ?"Tek Çocuk (The Only Son)"

28 Ağustos? ?"3000 Gece (3000 Layla)"

29 Ağustos? ?"Kar (Snijeg)"

30 Ağustos? "Toprak Uğruna (Bastarden)"

31 Ağustos? ?"Kuduz (Beshenstvo)"