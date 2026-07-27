Ahbap Derneği'ne Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne Operasyon: 13 Gözaltı

Ahbap Derneği\'ne Operasyon: 13 Gözaltı
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İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) – Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturmanın 4'üncü dalga operasyonu yapıldı.

Başsavcılık, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda haklarında işlem başlatılan 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARI İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre, soruşturma dört ana başlık altında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.

AHBAP SATIN ALMA MÜDÜRÜ ŞİMŞEK HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılık, Pegas Global A.Ş.'den dernek adına konteyner satın alındığını belirterek, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.

YELİZ KAYA'YA DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR

Soruşturmada bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding AŞ sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı AŞ yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı.

DERNEK ÇEKLERİ DE MERCEK ALTINDA

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de incelendiğini öğrenildi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahbap Derneği'ne Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika

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