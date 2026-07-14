Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 14 Gözaltı Daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 14 Gözaltı Daha

14.07.2026 10:08  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bağışların amacı dışında kullanıldığı ve usulsüz ihale yapıldığı iddia ediliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da bulunan 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemi gerçekleştirildiğini, operasyonlarda dijital materyallere el konulduğu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması", "Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu'na Muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"FESTİVAL İŞİNİ USULSÜZ TEMİN İHALESİYLE ALDI"

Soruşturma çerçevesinde, Haluk Levent'in kardeşi şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali işini, Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemi ile aldığı, Berkant Acil'in, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, bahse konu doğrudan temin ihalesinin "usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği kaydedildi.

"BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin TL paranın, Berkant Acil ve bağlantılı şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının da tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4)"

şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Muğla, İzmir, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 14 Gözaltı Daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:04:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 14 Gözaltı Daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.