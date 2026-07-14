Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 14 Gözaltı Daha

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da bulunan 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemi gerçekleştirildiğini, operasyonlarda dijital materyallere el konulduğu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması", "Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu'na Muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"FESTİVAL İŞİNİ USULSÜZ TEMİN İHALESİYLE ALDI"

Soruşturma çerçevesinde, Haluk Levent'in kardeşi şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali işini, Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemi ile aldığı, Berkant Acil'in, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, bahse konu doğrudan temin ihalesinin "usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği kaydedildi.

"BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin TL paranın, Berkant Acil ve bağlantılı şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının da tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4)"

şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."