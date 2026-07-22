Ahbaplar Suç Örgütü Soruşturması Genişliyor

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal ile avukat Feyza Altun, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, sanatçı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacak.