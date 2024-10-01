AHBV'de 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AHBV'de 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı

AHBV\'de 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı

AHBV'de açılış töreninde sanat teması vurgulandı, Türk Müziği konseri ile yıl başladı.

01.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBV) 2024-2025 akademik yılı "sanat" temasıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.

AHBV Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yılın temasının "sanat" olarak belirlendiği açılış töreninde, AHBV Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti tarafından Yeşilçam film müziklerinden oluşan konser icra edildi.

"Bir insan ne kadar az bilirse kesinlikle o kadar esirdir"

Törenin açılış konuşmasını yapan AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, yeni akademik yılın öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.

Akademik yılın sembolik bir törenle açıldığını ancak öğrencilerin üniversitede hayata ilişkin daha fazla bilgiyle mezun olacaklarını ve hayata hazırlanacaklarını ifade eden Bostancı, "İş mezuniyette bitmeyecek, insan bütün hayatı boyunca öğrenmeye devam eder. Bu ölünceye kadar sürer. Akıllı insanlar, aslında her zaman öğrenci olduklarını bilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, bilginin daha sistematik şekilde öğrenilmesinin eğitim-öğretimle mümkün olduğunu, bilginin ise her şeyden önce özgür bir ufuk vermesi gerektiğini söyledi.

Özgürlüğün sadece kelimeden ibaret olamayacağının altını çizen Bostancı, Kant'ın "Özgürlük lütuf olarak verilemez, fethedilir" sözünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fethetmek için bilgi yolunda çok mesafeler almak lazım. Öğrendikçe, özgür olmaya devam ederiz. Bir insan ne kadar az bilirse kesinlikle o kadar esirdir, kendi içine gömülüdür. Bilgiyle ilişkimiz, bildiklerimizin bizi esir almasına izin vermeyen bir yolda olmalıdır. Bu tür insanlar, öğrendikleriyle kendi hapishanelerini kurarlar. Kimler, fanatikler, radikaller... Dünyanın hakikatinin sadece belli bir yerde, belli bir düşüncede, belli bir ideolojide olduğunu varsayarak kesin bir inançla ona yönelip diğer insanlara karşı mesafe koyarlar. Onlar işte kendi bilgilerinin esiri olan insanlardır. Ama hayat herkese öğretir, hep ötesi vardır. Akıllı insan bilir ki sürekli yeni şeyler öğrenecektir. Dolayısıyla bilgilerimiz bizi esir kılmadan özgürlüğün ufkuna doğru gidecek öğrenme işi çok önemli."

Sanatın da insan için hayati bir alan olduğunu ifade eden Bostancı, "Bilim ve sanat, mutlak surette bu hayatta kol kola olmak durumunda." dedi.

Rektör Bostancı, sanatın önemine dikkati çekmek için törene 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen sanatçı ve akademisyen Prof. Süleyman Saim Tekcan'ı davet ettiklerini söyledi.

Sanatçı Tekcan daha sonra üniversitenin "Sanat Olmadan Rönesans Olmaz" başlıklı yeni akademik yılı açılış dersini verdi.

Kaynak: AA

Mehmet Naci Bostancı, Kültür Sanat, Güncel, Rektör, ankara, Kültür, Eğitim, Tören, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHBV'de 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: AHBV'de 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement