Ahıska Türkleri, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenledi

Güncel

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Ahıska Türkleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit olanları dualarla andı.

Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi'nde (ATACC) düzenlenen anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Anma programında "şehit", "vatan", "15 Temmuz" temalı şiirler okundu, 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

ATACC Başkanı İslam Şahbandarov, 15 Temmuz'u anmak için bir araya geldiklerini ve darbe girişiminde şehit düşenler için dualar ettiklerini söyledi.

"Hain girişimin yıl dönümünde, çocuklarımızla, dostlarımızla bir araya gelip şehitlerimizi yad ettik, hainleri kınadık." ifadelerini kullanan Şahbandarov, toplum olarak doğrunun, gerçeklerin yanında olduklarını vurguladı.

Şahbandarov, Türkiye'nin Ahıska Türkleri için çok önemli olduğunu belirterek, "'Vatansız olan Türkler' olarak tanınıyor Ahıskalılar ama sözde vatansız, özde Türkiye vatanımızdır. Ahıska da aynı zamanda ana topraklarımızdır. İkisini birbirinden ayrı görmüyoruz. Vatansızlığın ne demek olduğunu Ahıskalılar iyi biliyor." diye konuştu.

Vatana ihanetin hiçbir gerekçesinin olmadığının altını çizen Şahbandarov, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

Şahbandarov, Türkiye'ye huzur temennisinde bulunarak, "Milletin bu hain girişime 'dur' demesiyle birlikte inşallah Türkiye'deki darbeler sayfası kapanmış olur." dedi.

ATACC İhtiyar Heyeti Üyesi Kemal Akhmedov, 15 Temmuz vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "O gün orda değildik ama televizyondan takip ettik. Şehit kanlarıyla sulanmış Türkiye toprağını anneler-babalar kimseye verir mi? Vermez. Biz de her zaman Türkiye'nin yanındayız." şeklinde konuştu.

ATACC İhtiyar Heyeti Üyesi Lachin Aydınov da 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Aydınov, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan darbecilere lanet okudu ve Türkiye'nin kendileri için "anne-baba" olduğunu kaydetti.