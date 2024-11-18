Ahıska Türkleri Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahıska Türkleri Sempozyumu Düzenlendi

Ahıska Türkleri Sempozyumu Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ahıska Türklerinin sorunlarını ele alan sempozyum düzenledi.

18.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu" düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında konuşan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Ahıska bölgesinin Türkiye için uzak bir coğrafya olmadığını belirtti.

Türk dünyasının artık Türk Devletleri Teşkilatıyla anıldığını ifade eden Sarıkaya, teşkilatın üyesi devletlerin bağımsız devletlerden oluştuğunu ancak bağımsız olmayan ve başka devletlerin bayrağı altında yaşayan milyonlarca Türk'ün bulunduğunu dile getirdi.

Sarıkaya, Ahıska Türklerinin bunların içinde kendine özgü bir yere sahip toplum olduğunu ve Gürcistan'ın Ahıskalı Türklerin vatana dönüşüyle ilgili birinci dereceden sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da Ahıska Türklerinin sürekli sürgüne uğradığını anlattı.

"Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkede olmalarına rağmen bütün hayatlarını iç içe yaşadıklarını, dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini koruduklarını vurguladı.

Kassanov, "Bize yapılan çok farklı oldu. Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar ve bin yıldan daha uzun olan yurdumuzu boşalttılar. Oraya Gürcü soyundan, başka bölgelerden insanlar getirdiler. Gerçekten bugün Allah'a çok şükür o devletlerde yaşayan kurumlardan, bakanlıklardan, valiliklerden hiçbir zaman destek, iş beklemedik." diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa da ülke olarak Ahıska konusuna her zaman titizlikle yaklaştıklarına işaret etti.

Türk devletlerinin ortak bir alfabe gibi Türk topluluklarıyla ilgili ortak strateji oluşturmaya karar vermesi gerektiğini dile getiren Mustafa, Ahıska Türkleriyle ilgili kararların parlamentolarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise yarım milyondan fazla nüfusuyla 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Türklerin kimliklerini ve kültürlerini koruma mücadelesi verirken vatan hasretiyle dolu yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu mücadelenin yalnızca tarihsel değil bugün de devam eden bir insan hakları meselesi olduğuna dikkati çeken Koçoğlu, "Bizler uluslararası toplumda, platformlarda bu konuda farkındalık yapacak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyuma geçildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Sempozyum, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ahıska Türkleri Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.