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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kar Yağışıyla Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kar Yağışıyla Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan mezarlık, kışın da birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Mezar taşlarının kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz manzarası, ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor. Ziyaretçiler, tarihi mezar taşlarının üzerindeki yazıları ve işlemeleri görüntüleyerek bu benzersiz doğa ve tarihle buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kar Yağışıyla Ziyaretçi Akınına Uğruyor
30.01.2024 - 13:21,
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kışın da birçok ilden kente gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

İlçedeki 210 dönümlük alanı kapsayan Türk-İslam mezarlığına gelenler, üzerlerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemelerin bulunduğu mezar taşlarının kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz manzarasını görüntülüyor.

Samsun'dan Ahlat'a gelen Nilgün Kanık, tarihi mezar taşlarının karla kaplanan görüntüsünün hayranlık uyandırdığını söyledi.

Rehber eşliğinde mezarlığın bulunduğu alanı gezdiklerini belirten Kanık, "İlk defa geldim çok beğendim. Çünkü burada beyazla mavinin birleştiği çok güzel bir doğa var. Buraya gelmekten çok mutluyum. Burada etkileyici bir tarih var. Ahlat taşının kullanması da çok güzel. Taşların üzerindeki yazılar da çok etkileyici. Bir daha gelmek istiyorum." diye konuştu.

Sinop'tan gelen Ercan İbiş ise bölgeye ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni hep merak ettiğini anlatan İbiş, "Özellikle Ahlat bizi etkiliyordu. Burayı görmek çok daha etkileyici ve karlar altında olması ayrı bir güzellik. Soğuk hiç umurumuzda değil. Kışı çok güzel, eminim yazı da ayrı güzeldir. Buralar bence her zaman her vakitte görülmesi gereken yerler." dedi.

Kaynak: AA
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