Ahlat'ta 16 Yeni Mezar Bulundu - Son Dakika
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Ahlat'ta 16 Yeni Mezar Bulundu

Ahlat\'ta 16 Yeni Mezar Bulundu
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Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı.

ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak gösterilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

210 dönümlük araziyi kapsayan tarihi alanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın başkanlığında sürdürülen çalışmalarda alanında uzman akademisyenler görev yapıyor.

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yapılan kazıların bu yılki etabında açılan 400 metrekarelik alanda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı.

Mezarlardaki taşlar, temizleme, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işlemlerinin ardından epigrafik yöntemlerle incelenerek kayıt altına alınıyor.

"Kazdığımız alanda 4 mezar taşımız görünüyordu"

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, AA muhabirine, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürüldüğünü söyledi.

Bu yıl 400 metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini belirten Kulaz, "Bu açma genişletilecek. Kazdığımız alanda paftaya göre 4 mezar taşımız görünüyordu ama şu anda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Taşların yapıştırma ve birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Blokaj ve kazı çalışmaları devam ediyor." dedi.

Mezarlığın her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade eden Kulaz, kazı çalışmalarının yanı sıra ot temizliği ve çevre düzenlemesini de yaparak alanı ziyaretçilere hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kazılarda özellikle sandukalı mezarların ve mezar taşlarının ortaya çıkarıldığını anlatan Kulaz, bazı taşların restorasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 27 parçaya ayrılan bir mezar taşının da yapılan çalışmalarla yeniden birleştirildiğini dile getiren Kulaz, şunları kaydetti:

"Önceden tespit ettiğimiz kırık mezar taşımız vardı. Yaklaşık 27 parçaya bölünmüştü ki bugün bir parçasını daha bulduk. Geçen hafta taşı birleştirme işlemiyle ayağa kaldırdık. Halen 2-3 parçası kayıp. Yüzey toprağını alırken bulduğumuz parça yerine monte edilecek. Bu taşlar için 'Anadolu'nun tapu belgesi' ifadesini kullanıyoruz. Bu taşımız da öyle. Orta Asya'dan Anadolu'ya Ahlat'a göç etmiş bir vatandaşın mezar taşının üstünde hem kimlik bilgileri hem de 1310 tarihi okunmaktadır. Taşta metxfunla ilgili kişisel bilgiler, ayet ve hadisler var. Süslemeleriyle de Selçuklu üslubunu yansıtan bir mezar şahidesini ayağa kaldırmak bizim için önemliydi."

Ahlat'ın yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Kulaz, ziyaretçilerin büyük bölümünün Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdiğini, ilçedeki diğer tarihi alanların da tanıtılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Kulaz, kazı çalışmalarının Ahlat'ın kültürel mirasının ortaya çıkarılmasının yanı sıra bölgenin turizmine katkı sunmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Kültür, Güncel, Bitlis, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 16 Yeni Mezar Bulundu - Son Dakika

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