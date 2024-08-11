Ahlat\'ta 4. Şöhretler Futbol Turnuvası düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "4. Şöhretler Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübünce organize edilen turnuvada 40 yaş ve üstü sporculardan oluşan 4 takım mücadele etti.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçı, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in vuruşuyla başladı.

Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, dördüncüsünü düzenledikleri turnuvanın ilgi gördüğünü söyledi.

Örken, "İlimizde spora emek vermiş 40 yaş ve üzeri sporseverleri bir araya getirdik. Renkli görüntülere sahne olan turnuvamızı her yıl büyüterek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya katılan 53 yaşındaki Cevdet Çağlar ise "Turnuva sayesinde çocukluk arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel zaman geçirdik." dedi.