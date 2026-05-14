Ahlat'ta Hafıza Mekanları Sempozyumu

14.05.2026 13:40
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen sempozyumda, medeniyet ve tarih bilinci vurgulandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sempozyumun yalnızca bir akademik çalışma ve buluşma olmadığını, aynı zamanda milletin hafızasına, köklerine ve medeniyetine ışık tutan çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Ahlat ve Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarının Türklere resmen açıldığı, tarihin derin izlerini taşıyan birçok önemli iki hafıza noktası olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu topraklar birlik, inanç, mücadele ve medeniyet ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği yerlerdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ortaya koyduğu irade, Ahlat'ın asırlardır taşıdığı kültürel mirasla birleşerek bugün bizlere büyük tarih şuuru bırakmıştır. Ahlat, en büyük Türk İslam Mezarlığı'na sahip. Bu mezarlık, ecdadın bizlere yadigar bıraktığı topraklar ve bu topraklara vurulan kadim mühür demek. Büyük devletler kurmuşuz. Dünyaya nizam vermişiz. İnşallah o özlediğimiz günler çok uzak değil, yakındır diyoruz. Özellikle gençlerimizin kendi medeniyet değerlerini daha yakından tanıması, hafıza mekanlarının taşıdığı anlamı doğru bir şekilde okuyabilmesi ve bugün için de geleceğe yön verebilmesi önem taşımaktadır."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Karakaya, "Sevgili gençler hiçbir zaman bu millete, inanca ait olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu unutmayın. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kadim medeniyeti sizler yaşatacaksınız. Hiçbir zaman Batı'ya, başka bir ülkeye, medeniyete karşı bir kompleks içerisinde olmayın çünkü medeniyetlerin en yücesi, en büyüğü Türk İslam medeniyetidir." dedi.

Fetih ve Kök Hafıza Mekanları Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptırılan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi'ndeki Devlet Bey Konağı yarının hafıza mekanlarıdır. Her yaz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla gerçekleşen kutlamalar çerçevesinde Ahlat ve Malazgirt'te yapılan programlar bu hissiyatın bir ürünüdür. Bizi burada toplayan da aynı hissiyattır." diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de "Anadolu'nun giriş kapısındayız. Doğu-Batı sentezinin kavşak noktasındayız. Belh ve Buhara ile İslam dünyasının 3 büyük ilim, kültür ve sanat merkezinden birinde, Kubbetü'l-İslam ünvanını almış Ahlat'tayız." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

