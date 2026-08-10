Ahlat'ta Hortum Aniden Oluştu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, cep telefonuyla kaydedildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Ovakışla beldesindeki bir inşaat şantiyesinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu.
Kısa sürede büyüyerek şantiyedeki iş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Hortum, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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