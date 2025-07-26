Ahlat\'ta Kültür ve Turizm Buluşması

Bitlis'te Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Ahlat ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 20 gazeteci, Ahlat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelen gazeteciler, daha sonra Ahlat Müzesi, Emir Bayındır Kümbeti, Ulu Kümbet, Ahlat Sahil Kalesi, tarihi taş evler, Ahlat Taş İşçiliği Atölyesi ve Nemrut Dağı eteklerinde yer alan doğal alanları ziyaret etti.

Gazeteciler, gezilen alanlarda belgesel ve haber çekimleri yaparak, ilçenin kültürel zenginliğini kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor.